В Россию поступила первая партия незарегистрированного лекарства от судорог

Первая пария не зарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум», которая обеспечит лекарством 540 детей, поступила в Россию, сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«В Россию приехала первая партия «Фризиума» для 540 детей!!! В Москве «Фризиум» начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку)», – написала Мониава на своей странице в соцсети Facebook.

По словам директора детского хосписа, в регионах сотрудники медицинских учреждений будут связываться с пациентами, имеющими заключение врачебной комиссии или федерального консилиума о показаниях к применению препарата, «и бесплатно выдавать препарат на руки из расчета на три месяца».

«Препараты ввозятся в Россию под конкретных детей», – указала Мониава, добавив, что информацию о том, кому предписано лекарство из каждой отдельной партии, должна предоставлять горячая линия Росздравнадзора.

В то же время директор «Дома с маяком» уточнила, что «cроки поставки препаратов Диазепам (раствор ректальный), (капсулы, таблетки), Мидазолам (раствор оромукозальный), Фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций)» пока неизвестны. «Закупка других незарегистрированных препаратов для лечения эпилепсии, которые не относятся к списку наркотических – Фенитоин (инъекционная форма), Этосуксимид (сироп), Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин и другие – по каким-то причинам не произведена», – отметила Мониава.

Обеспечение пациентов перечисленными лекарствами касается только детей до 18 лет, заключила Мониава.