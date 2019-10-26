Споривших с Зеленским националистов обвинили в нарушении закона

Вооруженные люди, которые общались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Золотом в Донбассе, находятся там нелегально, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил», – заявил штаб в Facebook.

Отмечается, что законом «четко определяются категории лиц, которые могут находиться на Донбассе с оружием».

В штабе ООС подчеркнули, что люди с оружием, которые говорили с Зеленским, нарушали закон. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее Зеленский приехал в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе. Там у него состоялся разговор с украинскими националистами, беседа закончилась на повышенных тонах.

Глава государства говорил с радикалами о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие: «Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: оружие убери».

Позже телеведущий Владимир Соловьев сыронизировал по поводу спора Зеленского с националистами.