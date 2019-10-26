Соловьев сыронизировал по поводу спора Зеленского с националистами

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, где он пытался провести переговоры с националистами.

По мнению Соловьева, Зеленский в ходе выборов избрался, но главой государства так и не стал.

«Сразу с него весь налет слетел, и мова куда-то делась», – написал телеведущий в Telegram-канале.

Ранее радикалы опубликовали видео с Зеленским, предположительно приехавшим в зону разведения сил в Донбассе.

На кадрах можно увидеть, как президент эмоционально реагирует на вопросы одного из военных. Глава украинского государства говорил с радикалами о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие.

В какой-то момент разговор накалился, и Зеленский призвал не переводить тему дискуссии: «Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: оружие убери».

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы «формулы Штайнмайера» Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.