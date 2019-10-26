Жители Киева вышли на марш за легализацию марихуаны

В Киеве активисты вышли на «Конопляный марш свободы» за легализацию доступа к медицинскому каннабису.

По информации телеканала «112. Украина», около здания кабмина собрались около полусотни человек. Участники марша направятся к зданию Верховной Рады.

Участники принесли плакаты «Конопля лечит», «Это лекарство, а не наркотики», «Медицинский каннабис лечит» и другие.

«Мне важно быть здесь, потому что это касается моих друзей, меня лично. Такой диагноз, как у меня - ДЦП (детский церебральный паралич) - сопровождается очень сильным спастическим синдромом (стойкое патологическое повышение мышечного тонуса)», – отметила участница акции».

Она призвала «не забывать и об онкобольных», страдающих от сильных болей.

По данным телеканала «Громадское», в марше участвуют около 200 человек.

Ранее партия «Слуга народа» разработала проект закона, который должен легализовать использование марихуаны в стране в медицинских целях.

Сейчас любое использование марихуаны на Украине запрещено. Ее пытались легализовать в 2016 году, когда группа депутатов зарегистрировала проект поправок к закону о наркотических средствах. Документ включили в повестку дня только в сентябре 2018 года, но он так и не был рассмотрен.

Первой за легализацию медицинской марихуаны выступила бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. В прошлом году Украина стала лидером по наркотрафику.