Партия «Слуга народа» собралась легализовать марихуану на Украине

Правящая партия Украины «Слуга народа» разработала проект закона, который должен легализовать использование марихуаны в стране в медицинских целях, сообщил депутат фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Законопроект планируется внести в Верховную раду в ближайшие месяцы. Депутат заявила, что многие ее коллеги намерены поддержать законодательную инициативу, автором которой является депутат, режиссер Лео Лерос, передает ТАСС.

«Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны. Это не полная легализация. Дискуссия давно ведется в обществе. Знаю, что много депутатов готовы поддержать медицинскую марихуану», – добавила Кравчук.

Она добавила, что законопроект уже подготовлен, но не зарегистрирован.

Сейчас любое использование марихуаны на Украине запрещено. Ее пытались легализовать в 2016 году, когда группа депутатов зарегистрировала проект поправок к закону о наркотических средствах. Документ включили в повестку дня только в сентябре 2018 года, но он так и не был рассмотрен.