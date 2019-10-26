Число пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ достигло 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек, сообщила замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

По словам замминистра здравоохранения Бурятии, в результате происшествия «12 человек пострадало, один ребенок [находится] в реанимации, [в возрасте] 17 лет, в Детской республиканской больнице», передает ТАСС.

«Пятеро отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной», – сказала Бухольцева.

В СУ СК России по республике Бурятия добавили, что «один из пострадавших находится в состоянии комы».

В свою очередь и. о. главного врача территориального Центра медицины катастроф Ольга Рипп уточнила, что в реанимации находятся два человека – женщина и подросток 17-ти лет.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Бурятии рассказали, что в результате взрыва в кафе на улице Ленина, дом 25 пострадали семь человек: шесть взрослых и один ребенок. Всего сообщалось о 12 пострадавших, пять из них отказались от госпитализации.

По предварительным данным, около 08.00 по местному времени (около 03.00 мск) в кафе пришли сотрудники, которые начали готовить пищу к открытию заведения. Почувствовав запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку из баллона. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. Утечка газа устранена не была, и, когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв.

«В заведении в это время находился только персонал. (...) По данному факту следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка», – сообщили в региональном управлении.

Напомним, в субботу утром в одном из кафе Улан-Удэ произошел взрыв газа.