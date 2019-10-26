В одном из кафе Улан-Удэ произошел взрыв газа

В кафе по улице Ленина в городе Улан-Удэ произошел пожар и взрыв бытового газа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

«В 08.41 (03.41 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании в кафе по улице Ленина в городе Улан-Удэ. Через две минуты на место прибыли пожарные. На момент их прибытия в здании уже произошел взрыв бытового газа», – передает сообщение регионального главка ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что в результате происшествия, по уточненным данным, пострадало семь человек, все пострадавшие – сотрудники кафе. Посетителей в момент ЧП в кафе не было.

В территориальном центре медицины катастроф Бурятии уточнили, что все пострадавшие поступили с ожогами, один из них находится в тяжелом состоянии.

В результате взрыва в кафе оказались разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь. Пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

На месте работают дознаватели МЧС России, проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.