В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США

Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.

«Мария Бутина вылетела на Родину. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний. Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против нее обвинений», – приводит сообщение пресс-службы российской дипмиссии ТАСС.

Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл сообщил, что Бутина вылетела в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Накануне Бутину перевели в другую тюрьму в США в рамках процесса депортации в Россию.

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

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