Во Владимире школьницы совершили за час пять нападений

Во Владимире две школьницы за час совершили пять нападений, в том числе на ребенка, сообщило региональное следственное управление СК России.

Две девушки 15 и 16 лет в состоянии алкогольного опьянения напали на девочку, направлявшуюся в школу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Одна из несовершеннолетних схватила ребенка за волосы, отбросила на асфальт, а затем у потерпевшей похитили деньги и дорогостоящий мобильный телефон», – отмечает СК.

Нападавших задержали по горячим следам. Позже следствие установило, что школьницы причастны к нападению на четверых человек в тот же день, они пытались украсть у них имущество.

«Нападали на женщин, старались вырвать из их рук сумку, где находились дорогие телефоны и денежные средства», – пояснило ведомство.

Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору.

«Из материалов дела следует, что 15-летняя подозреваемая являлась воспитанницей одного из детских домов региона, куда была помещена после смерти отца, оставшись сиротой, 16 раз самовольно уходила из учреждения, склонна к девиантному поведению, трудно поддается воспитанию, состоит на учетах в органах системы профилактики», – добавили в СК.

Эту девушку арестовали, вторая, по тем же данным, воспитывается в неполной семье, ее передали под контроль органов системы профилактики.

Ранее в Алтайском крае подростки заставили школьницу пить воду из лужи. До этого подросток ударил топором школьницу в Вольске.

В апреле учащиеся одной из школ столицы устроили драку на почве ревности. В том же месяце в Омске подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников.

Отметим, что общее число преступлений, совершенных детьми, уменьшается, однако доля тяжких преступлений среди них растет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.