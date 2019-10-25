Подозреваемых в убийстве найденных в грузовике 39 человек задержали в Британии

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, тела которых были найдены в грузовике в Великобритании.

Телеканал Sky News сообщил о задержании 38-летнего мужчины и 38-летней женщины, жителей города Уоррингтон, по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек, передает РИА «Новости».

До этого по подозрению в убийстве задержали водителя грузовика – 25-летнего жителя Северной Ирландии.

Ранее выяснилось, что все 39 человек, обнаруженные мертвыми в грузовике в Британии, были гражданами Китая.

Напомним, в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с трупами. Сообщалось, машина приехала из Болгарии 19 октября.

Затем появились сообщения, что маршрут водителя грузовика якобы мог пролегать через Крым.