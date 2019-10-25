Кадыров высказался об инциденте с чеченцем в Симферополе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что замечание крымского журналиста Николая Уварова чеченцу о том, что нельзя ездить на мотоцикле в пешеходной зоне, было справедливым.

Корреспондент канала «Крым 24» Николай Уваров в Симферополе сделал замечание мотоциклисту за езду в пешеходной зоне, после чего водитель мотоцикла его избил, передает РИА «Новости».

У Уварова оказалась выбита верхняя скуловая кость, ему сделали операцию. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Личность мотоциклиста также установили, им оказался чеченец Абу Гаджиев, он позже извинился за свой поступок.

«Есть молодые люди, которые под предлогом работы выезжают в Москву, Крым и другие города. Некоторые из них не умеют себя вести в обществе и своими поступками позорят весь народ. Последний случай в Крыму... выехал на мотоцикле на пешеходную дорогу, на справедливое замечание ударил человека. И на весь мир начали писать «чеченец ударил крымчанина». Если к нам руководство региона относится с уважением, это не значит, что можно совершать преступления, нарушать общественный порядок, наоборот, ты должен стать блюстителем порядка, должен быть примером как чеченец, совершать благородные поступки», – заявил Кадыров, комментируя инцидент.

Николай Уваров после происшествия сообщил, что его отношение к чеченскому народу не изменилось, и поблагодарил Кадырова за оценку происшествия.