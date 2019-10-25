В порт Батуми вошли два военных корабля НАТО

Два военных корабля НАТО вошли в грузинский порт Батуми, чтобы провести совместные учения с береговой охраной Грузии.

Это корабли ITS VESUVIO (Италия) и TCG AMASRA (Турция), передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Суда являются членами подразделения второй постоянной противоминной группы НАТО, возглавляет корабли капитан Алессандро Фальконе.

Ранее американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) вошел порт Батуми.

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