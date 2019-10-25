Доступ к озеру закрыли в Тюменской области из-за «гаффской болезни»

В Тюменской области запретили ловить рыбу в озере Андреевское и использовать из него воду до установления причины заболевания жителей «гаффской болезни», сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что вода из скважины в деревне Ачиры и реки Алымка соответствует установленным требованиям. Остальные пробы находятся в работе, передает РИА «Новости».

До установления причинно-следственной связи случаев заболевания жителей деревни, вылов рыбы и использования воды из озера Андреевское вынуждены запретить.

Ранее в областном департаменте здравоохранения сообщили, что в больницах Тюменской области находятся восемь человек, двое из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Предположительно, причиной заболевания послужило употребление в пищу рыбы из местной реки.

Гаффская болезнь – острое заболевание, не имеющее специфического лечения. Источником заболевания является рыба, в том числе окунь, щука, сазан и карась. Вспышки заболеваний фиксировались в годы подъема уровня воды. Первыми симптомами у человека служат острые мышечные боли, при тяжелом течении недуг поражает почки и сердце.