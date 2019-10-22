Семья в Тюменской области заразилась редкой «гаффской болезнью»

В Тюменской области зафиксированы два случая заражения «гаффской болезнью», по предварительным данным, причиной заболевания послужило употребление рыбы, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов – членов одной семьи, проживающих в деревне Ачиры Тобольского района, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз «гаффская болезнь», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Еще один член семьи также лежит в больнице, в Тобольске, ему еще не поставлен диагноз.

В Роспотребнадзоре полагают, что причиной заболевания могло стать употребление рыбы всеми членами семьи, которую они поймали сами.

На данный момент медработники предупреждают жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы. Работники Роспотребнадзора занимаются эпидемиологическим расследованием с отбором проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи.

Гаффская болезнь – острое заболевание, не имеющее специфического лечения. Источником заболевания является рыба, в том числе окунь, щука, сазан и карась. Вспышки заболеваний фиксировались в годы подъема уровня воды. Первыми симптомами у человека служат острые мышечные боли, при тяжелом течении недуг поражает почки и сердце.