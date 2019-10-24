Сын Абызова уехал в США, опасаясь изъятия органами опеки

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его сын уехал в США, так как в России органы опеки могли изъять его. Об этом бывший чиновник рассказал на заседании Басманного суда в Москве, который рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову ареста.

«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», – сказал экс-министр, передает РБК.

Абызов также добавил, что все его активы, в том числе средства «для обеспечения семьи», находятся под арестом.

«У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, я лишен возможности выплачивать им алименты, потому что все заблокировано», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что против Абызова заведено новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Кроме того, стало известно, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

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