Против Абызова возбуждено новое дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил его адвокат Александр Аснис.

Дело возбуждено по факту незаконного предпринимательства, передает ТАСС.

«26 августа следователь ознакомил Абызова с постановлением о возбуждении в отношении него нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Обвинение пока ему не предъявлено», – сказал адвокат.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.