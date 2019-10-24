В «Гисметео» объявили о наступлении «автомобильной зимы»

«Автомобильная зима» в этом году в столичном регионе России наступает на две недели позже обычного, причем произойдет это резко и сильно, предупреждают специалисты «Гисметео».

В сообщении синоптиков говорится, что обычно горячая пора «переобувки» наступает для автомобилистов столичного региона в середине октября. Критерием для этого является устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +5 в сторону понижения.

«Почему +5? Такое значение является верным признаком приближения климатической зимы, а вместе с ней – устойчивых ночных минусов, выпадения осадков преимущественно в виде снега и гололедных явлений. При такой температуре летняя резина «дубеет», теряет эластичные свойства и не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой. Зимняя же производится из более мягкого каучука. Она «въедается» в жесткий асфальт и хорошо держит его даже при очень низкой температуре. Здесь уместно сравнение с жестким и мягким ластиком», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в этом году произошла «подвижка сезонов». «В итоге автомобильная зима наступает на две недели позже обычного. Причем произойдет это резко и сильно. Среднесуточная температура понизится на 10 градусов. Пойдет снег, и местами появится небольшой снежный покров. На дорогах прогнозируется первая гололедица», – предупреждают в «Гисметео».

Отмечается, что смена резины – это лишь шаг к безопасности. «Важно поменять стиль вождения, помнить об уменьшении скорости, увеличении дистанции и плавном торможении. Глубокой осенью наряду с ухудшением дорожных условий ухудшается видимость. Сокращение светлого времени, запотевание стекол, масляная пленка от «незамерзайки» и летящая с дороги грязь размывают контуры дорожных объектов», – напоминают синоптики.