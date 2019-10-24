Школьницу из Челябинской области наградят за спасение ребенка

11-летнюю школьницу из Сатки Челябинской области Елизавету Маслакову наградят в Москве за спасение двухлетней девочки из-под колес поезда.

«Лиза у нас добрый и отзывчивый человек. Она всегда старается всем помочь, но, чтобы бросаться под поезд – это впервые. У меня до сих пор звенит в ушах ее фраза: «Мама, я не боялась погибнуть, я боялась не успеть спасти девочку», – рассказала мама школьницы местному порталу 74.RU.

В мае этого года Елизавета Маслакова увидела двухлетнюю девочку, идущую по рельсам и не заметившую тепловоз. В итоге школьница подбежала к рельсам, схватила ребенка и скатилась с полотна вниз.

За этот поступок ее наградят в рамках всероссийского проекта «Дети-герои». Церемония награждения пройдет в Совете Федерации 1 ноября. Отмечается, что билеты на самолет для нее купила Росгвардия.

Ранее сообщалось, что школьница в Курской области спасла подругу от мужчины с ножом.