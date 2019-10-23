Школьница спасла подругу от мужчины с ножом под Курском

Мужчина в Курской области напал с ножом на двух школьниц, возвращавшихся с тренировки по боксу, одна из них защитила подругу с помощью перцового баллончика, пишут местные СМИ.

«К девочкам подошел мужчина, достал нож, схватил одну из них и пырнул в руку, а затем приставил лезвие к горлу и потащил девочку к лавочке. Ее подруга не растерялась и бросилась на помощь. Схватилась за лезвие ножа и прыснула мужчине в лицо из перцового баллончика. Тот отпустил девочку и убежал», – пишет издание Dddkursk.ru.

После нападения девушкам удалось добежать до близлежащего техникума, где им оказали первую помощь, на место выехали полиция и скорая помощь. Студенты разделились на группы и начали искать нападавшего.

Ранее УМВД по Курской области привело приметы нападавшего с ножом мужчины.