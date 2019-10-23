Мужчина ранил ножом двух школьниц под Курском

В Курской области ведется розыск ранившего ножом двух школьниц мужчины, сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в населенном пункте Свобода Золотухинского района, сообщается на сайте ведомства.

«Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку», – приводит описание подозреваемого УМВД.

Подробности нападения не раскрываются.

Портал «Курские известия» со ссылкой на жителей Свободы отмечает, что в населенном пункте после инцидента работают правоохранительные органы с собаками, проводятся допросы.

В июне сообщалось, что в Москве мужчина напал на 11-летнюю школьницу с ножом, он подкараулил девочку около ее дома и нанес ей удар ножом. После нападения мужчина сбежал, но позже был задержан и арестован.