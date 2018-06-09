Напавший с ножом на 11-летнюю девочку в Москве арестован

Никулинский суд Москвы санкционировал арест на два месяца Виталия Косячкина, напавшего с ножом на 11-летнюю школьницу в подъезде дома на западе столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Косячкина меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 августа», – сказала представитель суда Людмила Коснырева, передает ТАСС.

Ранее Косячкин объяснил, зачем решил напасть на девочку. Московские следователи предъявили ему обвинение обвинения в покушении на убийство и разбое с причинением тяжкого вреда здоровья. Он признал свою вину.

Напавшего на 11-летнего ребенка преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный подкараулил девочку около ее дома и нанес ей удар ножом. После нападения мужчина сбежал. Мать раненной девочки рассказала, что ее состояние стабильно тяжелое.

По некоторым данным, Косячкин может быть причастен к убийству студентки в Нижнем Новгороде. Сейчас это устанавливает следствие.