Мигрантов отдали под суд за ограбление сотрудницы «Почты России»

Прокуратура Свердловской области сообщила о завершении расследования уголовного дела об ограблении мигрантами женщины-почтальона в Красноуральске.

Двое граждан Таджикистана и один из Узбекистана обвиняются по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж в крупном размере группой лиц). «Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - сообщили в прокуратуре, передает Ura.ru.

В ходе следствия было установлено, что мигранты тщательно готовились к ограблению. Они узнали, когда в город привозят пенсии, и изучили маршрут почтальонов. После этого, утром 11 июля 2019 они у одного из домов ожидали машину «Почты России», а, когда прибывшие женщины-почтальоны пошли к подъездам, один из них выхватил сумку сотрудницы почты. В сумке было 591 тыс. рублей.

В августе грабители были задеражаны.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае украли пенсии целого поселка.