В Краснодарском крае украли пенсии целого поселка

В поселке Горячий Ключ Краснодарского края неизвестная женщина обокрала здание почтового отделения; она похитила 8 млн 921 тыс. рублей, которые предназначались для выдачи пенсий.

Деньги в отделение «Почты России» поступили 22 декабря, сообщение об ограблении поступило поздно вечером 23 числа, передает 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что преступление совершила женщина.

Неизвестная подобрала ключ ко входу, прошла в тамбур и с помощью электронного ключа сняла помещение с охраны. Затем она подобрала ключи еще к трем дверям, прошла в кассу и вскрыла ящики с деньгами, ключи от которых находились там же.

В администрации поселка комментировать инцидент телеканалу не стали. Информацию об ограблении подтвердили в региональном УМВД, на данный момент правоохранительные органы ведут розыск подозреваемой.

В ноябре Служба безопасности «Почты России» совместно с ФСБ и МВД по республике Татарстан задержала банду, похитившую содержимое международных посылок на 1,5 млн рублей.