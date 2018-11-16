«Почта России» с помощью ФСБ поймала воровавшую посылки банду

Служба безопасности «Почты России» совместно с ФСБ и МВД по республике Татарстан задержала банду, похитившую содержимое международных посылок на 1,5 млн рублей.

«За несколько месяцев преступная группа, состоявшая из четырех работников сортировочного центра и двух сторонних лиц, совершила хищение около 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами, на сумму 1,5 млн рублей», – сообщили в «Почте России».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Оперативники проводят обыски по местам их жительства и местам хранения и сбыта похищенных телефонов.

В компании отметили, что выплатят возмещение за похищенные почтовые отправления в соответствии с законом «О почтовой связи».

В марте 2018 года «Почта России» пресекла деятельность преступной группы, похищавшей посылки из сортировочного центра.