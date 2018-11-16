«Почта России» с помощью ФСБ поймала воровавшую посылки банду

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16 ноября, пятница | Последнее обновление — 13:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде оценили обещание Японии не размещать базы США на Курилах
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах
В Прибалтике ищут способы отобрать Калининград
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Повысить налог на добычу полезных ископаемых
Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
Бей по Трампу каждой строкой
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вспомните, с каким «энтузиазмом» советским старшеклассникам приходилось готовить «политинформации». Необходимо распахнуть любой свежий номер The New York Times. И в одно мгновение вы найдёте там всё, что потеряли. Подробности...
В Германии – междувластие, упадок и разброд
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Меркель балансирует между крахом и возможностью спасти репутацию, уйдя в отставку. Она подчёркивает, что не вмешивается в дебаты по поводу своего приемника/приемницы. На самом деле, в основном этим и занимается. Подробности...
В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
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