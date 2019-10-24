Опознаны 15 погибших при прорыве дамбы под Красноярском

Завершена процедура опознания тел 15 из 17 погибших работников золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, сообщила министр соцполитики региона Ирина Пастухова.

«Почти все погибшие опознаны [родственниками], за исключением двух (найденных 22 октября)», – цитирует ТАСС Пастухову.

По ее словам, среди пострадавших есть жители Красноярского края, Калининградской и Иркутской областей. В настоящее время медпомощь получает 21 человек, двое из которых на амбулаторном лечении.

Также министр добавила, что в скором времени начнутся выплаты семьям погибших. Первым четырем семьям выплатят по одному млн рублей, пострадавшие получат от 50 до 500 тыс. рублей.

По информации РИА «Новости» , сейчас в лечебных учреждениях все еще остаются 16 человек.

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел в субботу. Сообщалось о 15 погибших и 44 пострадавших. Позже число погибших возросло до 17 человек.

В среду было опубликовано видео вскрытия сейфа с золотом, найденного после прорыва дамбы.