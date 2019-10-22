Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 17 человек

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что «в рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших», передает РИА «Новости».

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел в субботу. Сообщалось о 15 погибших и 44 пострадавших.

Во вторник сообщалось, что на месте ЧП нашли сейф, в котором хранятся 18 кг золота.