Назван вес золота в найденном на месте прорыва дамбы сейфе

Вес золота, хранившегося в найденном на месте прорыва дамбы в Красноярском крае сейфе, составляет 18 кг, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «в обнаруженном спасателями МЧС сейфе всего находится 18 кг золота», передает ТАСС.

Сейф хранился в одном из строений, разрушенном потоками воды. Всего в результате прорыва дамб смыло два общежития временного типа и еще три строения.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что следствие собирается ходатайствовать о наложении ареста на золото, найденное в сейфе, «с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших».

В ведомстве сообщили также, что в сейфе «обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела».

В данный момент «уголовное дело о технологической аварии в Красноярском крае, в результате которой погибли 15 человек, передано в Главное следственное управление СК России».

Ранее стало известно, что полиция охраняет металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы. До этого СМИ сообщили, что из одного из вагончиков вахтовиков, снесенного потоком воды, пропало золото.

Напомним, в субботу при прорыве сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии в под Красноярском погибли 15 человек. Еще 44 человека получили травмы.

Президент России Владимир Путин поручил главе Красноярского края обратить внимание на нужды людей после ЧП.