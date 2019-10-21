На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили пропажу золота

После прорыва дамбы в Красноярском крае из одного из вагончиков вахтовиков, снесенного потоком воды, пропало золото, утверждают СМИ.

В вагончике находилось золото, однако оно пропало после ЧП. Сейчас местонахождение драгоценного металла пытаются установить, утверждает РЕН-ТВ.

В субботу при прорыве сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае погибли 15 человек. Еще 44 человека получили травмы.

Президент России Владимир Путин поручил главе Красноярского края обратить внимание на нужды людей после ЧП.

По делу задержаны три человека. В настоящий момент двое из них арестованы – начальник участка и мастер горного участка. Директору ООО «Сисим» еще не избрали меру пресечения.