На месте прорыва дамбы под Красноярском нашли сейф

Полиция охраняет металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в месте разлива реки Сейба из-за прорыва дамбы после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф».

На месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС.

Отмечается, что сейф еще не вскрыли.

Ранее сообщалось, что после прорыва дамбы в Красноярском крае из одного из вагончиков вахтовиков, снесенного потоком воды, пропало золото.

Напомним, в субботу при прорыве сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае погибли 15 человек. Еще 44 человека получили травмы.

Президент России Владимир Путин поручил главе Красноярского края обратить внимание на нужды людей после ЧП.

По делу задержаны три человека. Двое из них уже арестованы –начальник участка и мастер горного участка.