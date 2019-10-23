Опубликовано видео вскрытия найденного после прорыва дамбы сейфа с золотом

Рабочие вскрыли металлический сейф с золотом, найденный в районе прорыва дамбы на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае.

Видео опубликовано на YouTube-канале СК России.

На кадрах видно, что рабочим пришлось распилить крышку сейфа болгаркой и вскрыть ломом, чтобы достать содержимое.

В сейфе обнаружили колбы с неповрежденными пломбами, в которых, по всей видимости, хранится золото. Также были найдены пакеты с концентратом для вторичной обработки.

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел в субботу. Сообщалось о 15 погибших и 44 пострадавших . Позже число погибших возросло до 17 человек.

На месте ЧП нашли сейф, в котором хранятся 18 кг золота. Полиция охраняет металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы. Найденный драгметалл планируют использовать для возмещения ущерба потерпевшим.