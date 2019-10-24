Пастушьи вертолеты столкнулись над ранчо в Техасе

Жертвами столкновения вертолетов Robinson R22 стали два человека, сообщил департамент общественной безопасности американского штата Техас.

Столкновение двух вертолетов произошло в небе над ранчо к югу от Сан-Антонио, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что в вертолетах находились пастухи, которые пасли оленей, передает РЕН ТВ со ссылкой на ABC News.

После столкновения одному из вертолетов удалось приземлиться, второй разбился. На борту разбившегося вертолета было два человека, оба погибли. В приземлившемся вертолете пострадал один человек.