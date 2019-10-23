«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли немецкому «Лейпцигу» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов со счетом 1:2, выигрывая после первого тайма со счетом 1:0.

Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл» в присутствии 41 тыс. 058 зрителей. В первом тайме Ярослав Ракицкий открыл счет в матче дальним ударом, однако в начале второго тайма «Лейпциг» усилиями Конрада Лаймера сравнял счет, а Марсель Забитцер вскоре вывел немецкую команду вперед, передает ТАСС.

«Лейпциг» благодаря победе возглавил турнирную таблицу группы G. У него шесть очков после трех матчей. У «Зенита» четыре очка после трех игр, у французского «Лиона» - четыре очка после двух встреч. Позже в четверг «Лион» сыграет с португальской «Бенфикой», которая пока не набрала очков.

В следующем туре 5 ноября «Зенит» примет «Лейпциг» на домашнем стадионе.

Накануне московский «Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2, также ведя в счете после первого тайма.