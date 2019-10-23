«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в футбольной Лиге чемпионов

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом» завершился победой туринского клуба.

«Ювентус» одержал победу в Турине со счетом 2:1. Счет открыл Алексей Миранчук («Локомотив»), но «Ювентус» ответил двумя голами Пауло Дибалы, пишет «Чемпионат».

Сейчас туринский клуб возглавляет группу D с семью очками. «Локомотив» занимает третью строчку (три очка).

6 ноября команды встретятся на матче в Москве.