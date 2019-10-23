Елену Малышеву выписали из больницы

Телеведущую Елену Малышеву, которую ранее госпитализировали в Москве с высоким давлением, выписали из Боткинской больницы.

«У меня все в порядке. Давление в норме. Сейчас еду на озвучание. Ну, а завтра на съемки», - сказала Малышева РИА «Новости».

Ранее Малышева сама сообщила о своей госпитализации, по ее словам, у нее случился гипертонический криз.