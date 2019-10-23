Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве, у нее был гипертонический криз.

Об этом сама Малышева сообщила в Instagram.

«Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз», – отметила она.

Телеведущая записала несколько видео-историй прямо из машины скорой помощи и рассказала, что врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130. Ее доставили в Боткинскую больницу.

Ранее Малышева назвала упущение в системе ОМС.