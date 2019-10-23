Депутатов Госдумы отругали за прогул заседания по проекту бюджета

Члены нижней палаты парламента обязаны присутствовать на заседании Госдумы при обсуждении законопроекта о бюджете, их отсутствие без уважительной причины говорит о нежелании исполнять полномочия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он заметил, что на рассмотрении бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в первом чтении руководители всех фракций присутствуют в зале, но нет ряда депутатов, передает ТАСС.

«У нас кто- то для себя решил устроить отдых в этот день, когда надо собраться и делать все для того, чтобы решить проблемы следующего года и последующих для своих избирателей», – констатировал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в этот день депутат должен в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета.

«От этого зависит жизнь в стране и в регионах. Болезнь – это единственное, что может быть аргументом», – заявил Володин.

Он назвал отсутствие ряда депутатов на таком заседании «большим звоночком о том», что они «не хотят исполнять депутатские полномочия».

Также Володин сообщил, что в Госдуме уже предложили принимать дисциплинарные решения в отношении таких депутатов. Вице-спикер Петр Толстой, в частности, предложил таким депутатам «сдать мандат», передает «Интерфакс».

В сентябре спикер Госдумы также раскритиковал депутатов, которых не было на обсуждении вопроса об исполнении бюджета за 2018 год – в зале было 368 парламентариев из 450.

Отметим, что еще в 2016 году сообщалось, что фамилии депутатов, у которых вычли сумму из зарплаты за пропуски пленарных заседаний, будут публиковаться на сайте Госдумы.