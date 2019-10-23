Выросло число госпитализированных после прорыва дамбы под Красноярском

Число госпитализированных при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края выросло до 18 человек, сообщили в региональном минздраве.

«В краевую клиническую больницу из Красноярска был госпитализирован еще один человек, он уехал из Курагинского района в краевой центр и через несколько дней обратился к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия. Он госпитализирован, его состояние средней тяжести, угрозы жизни нет», – передает ТАСС слова представителя ведомства, не уточнившего диагноза.

В настоящее время в Красноярской краевой больнице находятся девять человек, семь пострадавших в районной больнице в Курагино, еще двое переведены в Минусинскую межрайонную больницу. Угрозы жизни госпитализированных нет.

РИА «Новости» Тем временем в региональном учреждении «Спасатель» сообщили, что водолазы во время обследования мест, которые затопило после прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края, обнаружили и извлекли три легковых автомобиля, передает

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел в субботу. Сообщалось о 15 погибших и 44 пострадавших.

Во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек.