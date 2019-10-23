Посол Украины раскритиковал Германию за отрицание «голодомора»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что аргументы немецких скептиков против признания «голодомора» геноцидом украинского народа не выдерживают критики, пишут украинские СМИ.

«То, что Бундестаг впервые начал масштабное публичное рассмотрение вопроса о признании «голодомора», это уже сам по себе своеобразный квантовый скачок. Ведь для немецкого политикума и общественности эта болезненная для каждого украинца тема до сих пор остается – давайте быть откровенными с собой – табула раса», – передает УНИАН слова Мельника.

При этом он отметил, что не стоит недооценивать то колоссальное влияние, которое эти парламентские слушания сами по себе будут иметь на общественное мнение в Германии.

«Конечно, сейчас трудно прогнозировать, как будет выглядеть решение Бундестага относительно признания «голодомора». Хочется особо подчеркнуть: именно парламент, а не министерство иностранных дел ФРГ должен его принять», – сказал Мельник.

По его словам, на самом деле работа в этом направлении только начинается.

«Мы намерены в последующие недели еще больше усилить тесные личные контакты с членами петиционного комитета – причем с представителями всех без исключения фракций, чтобы дать исчерпывающие ответы на все открытые вопросы», – сказал посол.

По словам Мельника, ничто не мешает Бундестагу принять справедливое решение о признании «голодомора» геноцидом украинского народа.

«Ведь ни один из аргументов скептиков, в частности, во-первых, невозможности временного применения именно термина «геноцид», во-вторых, того, что якобы не только на территории Украины бушевал голод, в-третьих, и главное – о чем мало кто прямо говорит, но часто подразумевает – относительно протестов Кремля и осложнения отношений с России – все это не выдерживает серьезной критики. Поэтому украинская сторона продвигает сейчас ряд идей о следующих шагах, чтобы убедить немецких парламентариев», – сказал посол.

Напомним, во вторник госминистр МИД Германии Михаэль Рот заявил, что правительство ФРГ не считает, что голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х можно называть геноцидом украинского народа.

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