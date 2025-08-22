Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Освобожденный Россией священник УПЦ призвал сопротивляться насилию
Освобожденный Россией протоиерей УПЦ Павленко призвал сопротивляться насилию
Протоиерей Андрей Павленко, освобожденный Россией из украинской тюрьмы в 2022 году, подчеркнул, что преследования верующих УПЦ на Украине продолжаются и призвал сопротивляться насилию.
Протоиерей Украинской православной церкви Андрей Павленко, освобожденный в 2022 году Россией из украинской тюрьмы, заявил, что не все заинтересованы в прекращении гонений на верующих УПЦ. По его словам, мировая общественность должна стремиться к прекращению преследований на Украине и в других странах, однако этого не происходит. Павленко подчеркнул, что сопротивляться злу и насилию необходимо, как это предписывает Священное Писание, передает РИА «Новости».
Священник рассказал, что на Украине по-прежнему продолжаются преследования духовенства и прихожан канонической Украинской православной церкви. Он отметил, что представители духовенства оказываются в тюрьмах, их забирают в армию, а храмы захватывают представители ПЦУ, при этом избивают прихожан.
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный ООН, отмечается ежегодно 22 августа. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты насилия и терроризма, мотивированные религией или убеждениями.
Ранее украинские депутаты попросили Дональда Трампа учесть вопрос прекращения гонений на Украинскую православную церковь и политических репрессий при обсуждении мирного договора.
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести предписала Украинской православной церкви разорвать связи с Русской православной церковью и публично объявить об этом.
Газета ВЗГЛЯД писала, как киевский режим проводит политику по обезглавливанию украинского православия.