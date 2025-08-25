Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Зеленский сообщил о переговорах с Келлогом по подготовке встречи с российской стороной
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.
Информацию об обсуждении темы грядущих встреч с российской стороной Владимир Зеленский озвучил на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии, передает ТАСС.
Украинский лидер сообщил, что в понедельник встретится со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, который прибыл в Киев.
«Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команды, соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или частью тех людей (Вэнс, Рубио и Уиткофф)», – заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Позже на неделе украинская делегация намерена провести контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Эти консультации, как подчеркнул Зеленский, связаны с обсуждением возможных форматов переговоров с российской стороной.
Ранее Зеленский отметил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Лавров пояснял, что слова Зеленского о возможной встрече с президентом России представляет собой скорее медийный ход, чем реальное урегулирование ситуации.
Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».