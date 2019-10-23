Судьба Манафорта и Байдена на Украине заставила вспомнить Россию 1990-х годов

Как и в России в 1990-е годы, американцы на Украине теряют репутацию и начинают раздражать местных жителей деструктивными советами, пишут СМИ.

Автор статьи в Christian Science Monitor (перевод материала представлен «ИноСМИ») Фред Вир указывает на скандалы вокруг Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, и Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Отмечается, что Украина «стала несоразмерно важна» для Белого дома и президентской гонки 2020 года. Такую ситуацию автор связывает с тем, что «Украина стала местом сосредоточения постсоветских экономических возможностей». При этом на Западе не осознают, «какими издержками и потерями чревато занятие бизнесом в этой стране».

Украину автор сравнивает с Россией 1990-х годов.

И Манафорт, и Байден, по его словам, «вернувшись домой», оказались «в беде, так как работали на Украине». На самой Украине мало кто знает о скандалах в США, украинские СМИ предпочитают молчать, чтобы не «перейти дорогу» кому-нибудь в Вашингтоне.

Подчеркивается, что американцы и раньше оказывались в «порочной паутине постсоветских реалий», это стоило им репутации.

Так, в 1990-е годы американцы видели в Москве «возможности для бизнеса» и одновременного развития «демократии и свободного рынка», заявил автор. Российская столица «была переполнена иностранцами самых разных мастей», которых в России теперь «поминают не самыми добрыми словами» даже «многие либеральные россияне».

На ваш взгляд В США заявляют, что «не допустят возвращения России статуса сверхдержавы». А нужно ли России быть сверхдержавой? Да, нужно

Нет, не нужно



Автор вспоминает и коррумпированность американских экономических экспертов, и вмешательство США в российские выборы.

Сейчас и на Украине жители «обеспокоены тем, что люди с Запада дают им такие же деструктивные советы». При этом Украина не имеет «огромных запасов природных ресурсов и геополитического веса» России. Однако, как считает автор, на Украине «прочнее укрепилась демократическая политическая культура».

Напомним, экс-глава избирательного штаба Трампа Манафорт взят под стражу. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Скандал вокруг Хантера Байдена спровоцировал столкновение Трампа с демократами, которое привело к началу процедуру импичмента.

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