Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт взят под стражу.

Манафорта арестовали в зале суда, передает ТАСС.

На прошлой неделе спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому гражданину Килимнику, который, по версии следствия, участвовал в отмывании денег вместе с Полом Манафортом.

В апреле стало известно, что Манафорта заподозрили в передаче информации между предвыборной кампанией Трампа и Россией.

Ранее Манафорту были предъявлены обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Как считают в Кремле, расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы является внутренним делом США, которое лежит вне повестки Москвы.