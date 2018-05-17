В Кремле сказали, как расценивают дело о «влиянии» России на американские выборы

Кремль считает расследование якобы вмешательства России в американские президентские выборы внутренним делом США, которое лежит вне повестки Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Расследование (спецпрокурора Роберта) Мюллера – это не вопрос российской повестки дня, это внутриамериканский процесс, и, естественно, мы не собираемся в него вмешиваться. Расследование имеет весьма абстрактное целеполагание, и нам не известно о хоть сколько- то субстантивных выводах, которые были сделаны. Мы особо не можем понять, о чем там идет речь» – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил также, что «это американская проблема и американцы должны с ней разбираться».