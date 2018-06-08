Россиянина в США обвинили в отмывании денег вместе с Манафортом

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому гражданину Килимнику, который по версии следствия участвовал в отмывании денег вместе с Полом Манафортом.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в мае в суд штата Вирджиния направили секретный меморандум, в котором описывается охват расследования, проводимого спецпрокурором США Робертом Мюллером. Документ передан в рамках дела экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которому до этого были предъявлены обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Как считают в Кремле, расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы внутренним делом США, которое лежит вне повестки Москвы.