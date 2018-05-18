Мюллер передал суду в США секретный меморандум по «российскому делу»

В суд штата Вирджиния направлен секретный меморандум, в котором описывается охват расследования, проводимого спецпрокурором США Робертом Мюллером.

В открытом доступе находится титульный лист документа с указанием его содержания и дат, передает ТАСС.

Согласно копии меморандума, документ засекречен, «его надлежит изучать за закрытыми дверями». Не указано даже имя сотрудника, который передал документ в суд.

Суду предоставлена неотредактированная версия меморандума. Документ передан в рамках дела экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.