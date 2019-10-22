Осквернившие Вечный огонь в Волгограде дагестанцы оказались бывшими военными

Жители Дагестана, которых ранее задержали в Волгограде за то, что они грелись у Вечного огня и бросали в него шелуху от семечек, не являются военнослужащими на данный момент. Они были уволены из армии в этом году.

Ранее мужчины были задержаны сотрудниками полиции на Аллее Героев. «22 октября командование Волгоградского гарнизона совместно с правоохранительными органами провело проверку принадлежности лиц, задержанных у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, к Вооруженным силам. Установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Южного военного округа.

Ранее в Уссурийске были задержаны вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь.