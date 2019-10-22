В Северной Ирландии разрешили однополые браки

В Северной Ирландии разрешили аборты и однополые браки, этот регион был последним в Британии, где эти действия были запрещены.

Первые однополые свадьбы в Северной Ирландии пройдут в феврале 2020 года, пишет Би-би-си. Отмена запрета вступила в силу 22 октября.

Теперь властям Северной Ирландии предстоит разработать правила по услугам для прерывания беременности, на это отводится время до конца марта 2020 года.

Отмечается, что раньше аборты разрешали только в случае, если беременность угрожала здоровью и жизни девушки.

В мае сообщалось, что в Тайване власти задумались о разрешении однополых браков.