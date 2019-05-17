В Азии впервые могут разрешить однополые браки

Парламент Тайваня одобрил во втором чтении законопроект о легализации однополых браков; закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны.

«Сегодня в Тайване победила любовь. Мы сделали большой шаг в сторону реального равенства и сделали нашу страну лучше», – написала в Twitter в связи с принятием закона в парламенте президент Тайваня Цай Инвэнь

Цай Инвэнь заняла пост президента в 2016 году, пообещав поддержать легализацию однополых браков. В мае 2017 года Высший суд Тайваня отменил определение брака в Гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. На пересмотр закона парламенту дали два года, в противном случае однополым парам будет разрешено регистрировать браки автоматически, пишет New York Times.

Принятие решение затянулось из-за позиции консерваторов и религиозных групп, которые выступают против однополых браков. На референдуме в 2018 году большинство граждан также высказались против их легализации.

Между тем, некоторые представители секс-меньшинств сообщили, что независимо от решения властей планируют пожениться 24 мая 2019 году.