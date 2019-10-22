Осужденная за наркотики израильтянка рассказала об условиях российского СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Даниил Ломакин посетил в СИЗО в подмосковном поселке Новое Гришино гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 года в колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Иссахар сидит в камере с тремя девушками, обвиненными по 159-й статье Уголовного кодекса («Мошенничество»). Администрация учреждения специально подобрала для Иссахар сокамерниц, которые хоть немного владеют английским языком. Они выступают в роли переводчиков при общении израильтянки с сотрудниками СИЗО. Благодаря Нааме девушки подтягивают свой английский и учат израильтянку русскому языку. После шести месяцев, проведенных в российских тюрьмах, Иссахар уже довольно сносно говорит по-русски, передает RT.

«Мы слушаем по радио русские песни, Егора Крида например. Девочки мне переводят. Мне очень нравится», – рассказала Иссахар.

Она также добавила, что жалоб на питание или медицинскую помощь у нее нет. «Кормят хорошо, лекарства дают, какие нужны. Даже витамины выдали», – говорит она.

Вместе с соседками по камере Иссахар, которая до ареста работала инструктором по йоге, делает упражнения. Недавно девушка отметила в СИЗО день рождения – ей исполнилось 26 лет.

Израильтянка отмечает, что больше всего в заключении ей не хватает встреч с раввином. Поскольку у ФСИН России не заключено соглашение с еврейской религиозной общиной, раввин может приехать к содержащемуся под стражей только в рамках очередного свидания. По словам руководства ИК-1, разрешение на свидание с раввином Иссахар было дано, однако в назначенный день никто не приехал в колонию.

Еще одна проблема, с которой Иссахар столкнулась в заключении, – запрет на телефонные звонки родственникам.

В середине октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента Владимира Путина помиловать Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В Кремле заявили, что Путин рассмотрит обращение.