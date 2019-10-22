Косметолог избила пациентку за вопрос о вводимом препарате

В Москве девушка обратилась в клинику, чтобы скорректировать форму губ, однако была избита косметологом за вопрос и происхождении вводимого аппарата, а также указание на использование вскрытого шприца, пишут СМИ.

Валентина Сидорова воспользовалась услугами клиники, но процедуру ей сделали неудачно и предложили обратиться в другой филиал учреждения, чтобы скорректировать результат, сообщает «Ридус».

В назначенный день она пришла в клинику и стала ожидать косметолога. Пациентка утверждает, что врач вошла в процедурный кабинет со шприцем без стерильной упаковки. Девушка удивилась этому и спросила, почему препарат вскрыли без ее присутствия.

«Врач (...) вынесла препарат без официальной коробки в пластиковом холдере. Я задала вопрос об отсутствии фирменной коробки и опознавательных знаков бренда. На что получила ответ о том, что «Либо вы доверяете врачу, либо нет». Я ответила, что я вижу вас первый раз и хотела убедиться в оригинальности и качестве препарата, так как мне небезразлично мое здоровье. На что я услышала грубое: «Встала и пошла вон отсюда!», – рассказала пострадавшая в Instagram.

Девушка решила записать происходящее на телефон. Когда косметолог заметила это, то отобрала гаджет и начала им бить пациентку.

После Соколан вышла из кабинета, а пострадавшая последовала за ней. Администратор, пытаясь разрешить ситуацию, заявила сидящим в коридоре людям, что пациентка – сумасшедшая.

Между тем косметолог начала угрожать девушке, заявляя, что ее муж является полицейским, потому ей якобы ничего не будет за причиненный вред.

Сидорова отмечает, что в этот момент у нее началась паника, она была сильно напугана. Кроме того, из-за анестезии она чувствовала слабость. Девушка попросила людей в очереди помочь ей; те одолжили телефон, и пострадавшая позвонила родным, а также вызвала полицию и скорую.

«В результате косметической процедуры молодой девушке была нанесена черепно-мозговая травма. У врачей есть подозрение на перелом. Будем стараться привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью и компенсации морального вреда. Мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что сейчас происходит в мире косметологии. Вполне возможно, что косметологические услуги в этой клинике оказываются без необходимых сертификатов», – заявил адвокат пострадавшей Тимур Чанышев.

Адвокат отметил, что ему известно и о других девушках, пострадавших от действий косметологов той же клиники.

«Сложность в том, что негативные отзывы были удалены со страницы клиники в соцсетях. Но у нас уже есть показания нескольких пациенток, которым также был нанесен урон во время косметологических услуг», – добавил он.

Отмечается, что в данный момент все опознавательные знаки и таблички со здания, где располагается клиника, сняты, на звонки никто не отвечает.

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